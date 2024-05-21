القضاء يمنح المسيح والتركمان بالاقليم خمسة مقاعد داخل برلمان كردستان

2024-05-21 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، عن منح المسيح والتركمان بالإقليم خمسة مقاعد داخل برلمان كردستان.

وقالت الغلاي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بموجب قرار الهيئة القضائية سيتم منح مكونات الإقليم من التركمان والمسيحيين والأرمن خمسة مقاعد من المقاعد المخصصة لبرلمان الإقليم".

وأضافت أن "مقعدين في أربيل للتركمان والمسيحيين و2 في السليمانية للتركمان والمسيحيين، ومقعد في دهوك للأرمن".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق تقليص عدد مقاعد برلمان كردستان إلى 100 مقعد، بدلا من 111، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات.