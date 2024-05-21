2024-05-21 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026 .

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "القائمة تألفت من 26 لاعباً هم كل من،

جلال حسن ، حسين حسن، علي كاظم ، كميل سعد ، ريبين سولاقا، اكام هاشم ، فرانس بطرس ، زيد تحسين ، مناف يونس ، أحمد يحيى ، أحمد مكنزي ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أمير العماري ، أسامة رشيد ، صفاء هادي ، محمد الطائي ، علي جاسم ، ماركو فرج ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، إبراهيم بايش ، يوسف الأمين ، أيمن حسين ، مهند علي".