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تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام.. 26 لاعباً في قائمة كاساس النهائية

تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام.. 26 لاعباً في قائمة كاساس النهائية
تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام.. 26 لاعباً في قائمة كاساس النهائية
2024-05-21 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس  قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026 .

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "القائمة تألفت من 26 لاعباً هم كل من، 

جلال حسن ، حسين حسن، علي كاظم ، كميل سعد ، ريبين سولاقا، اكام هاشم ، فرانس بطرس ، زيد تحسين ، مناف يونس ، أحمد يحيى ، أحمد مكنزي ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أمير العماري ، أسامة رشيد ، صفاء هادي ، محمد الطائي ، علي جاسم ، ماركو فرج ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، إبراهيم بايش ، يوسف الأمين ، أيمن حسين ، مهند علي".



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