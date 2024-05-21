استئناف كربلاء تباشر العمل الالكتروني بنظامي اصدار الحجج والقسامات الشرعية

2024-05-21 13:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، العمل الالكتروني بنظامي اصدار الحجج والقسامات الشرعية عبر بوابة القضاء الالكترونية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "النظام يسفر عن انهاء الاجراءات الروتينية وغلق السجلات الورقية ليشمل طباعة المخاطبات والطلبات كافة عبر النظامين الكترونياً منتهياً بإصدار الوثيقة المعتمدة".

وتابع، أن "ذلك جاء استناداً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بتقديم افضل الخدمات للمواطن من خلال استخدام التكنولوجيا في مجال المعاملات الشرعية".



