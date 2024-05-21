صور .. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للبناء والإعمار بنسخته الـ14 في اربيل

2024-05-21 13:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للبناء والإعمار بنسخته الـ14 بمشاركة 365 شركة من 38 دولة عربية واجنبية.

وتستمر نشاطات هذا المؤتمر لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء 21 من شهر أيار، ولغاية يوم الجمعة 24 من الشهر ذاته إذ تُفتح أبوابه أمام الزائرين ومندوبي الشركات والوكالات من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السابعة مساءً.

وبهذا الصدد قال رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري سعيد في كلمة افتتح بها أعمال المعرض، إن تلك الشركات المتخصصة بمجال البناء ستقوم بعرض منتجاتها المهمة في المعرض.

وأضاف أن حكومة اقليم كوردستان قطعت شوطا مهما في تأسيس المصانع، والمناطق الخاصة في صناعة مستلزمات البناء.

وأشار سعيد إلى أن اقليم كوردستان فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج مستلزمات البناء، فإنه يسوقها الى باقي مناطق العراق، ويصدرها الى البلدان الأخرى.