رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رفع مستويات التعاون بين العراق وسلطنة عمان

2024-05-21 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية رفع مستويات التعاون بين العراق وسلطنة عُمان.وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس بمناسبة انتهاء مهام عمله."وأكد الرئيس، خلال اللقاء، "أهمية رفع مستويات التعاون بين البلدين وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين"، مشيداً "بدور سلطنة عمان الداعم لقضايا الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار بين دول المنطقة".وحمل رئيس الجمهورية السفير "تحياته الخالصة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وولي العهد صاحب السمو ذي يزن بن هيثم بن طارق، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني بالمزيد من التقدم والازدهار"، مثمناً "الجهود التي بذلها السفير طيلة مدة عمله في العراق، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة".بدوره، أبدى سفير سلطنة عُمان "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لتطوير العلاقات العراقية العُمانية"، متمنياً للشعب العراقي "المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".