مصرع واصابة 11 شخصا و انتحار شاب بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

2024-05-21 13:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوفاة مدنيين اثنين واصابة 9 آخرين بجروح بحادث سير مروع ناجم عن اصطدام سيارة بشاحنة نقل محملة بمادة الاسمنت على طريق مدينة تكريت - كركوك.

وفي حادث آخر أقدم شاب من مواليد 2007 بالانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه مستخدما سلاح نوع مسدس بالقرب من منزلهم ضمن منطقة حي العامل في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إنه (المنتحر) تم نقله من قبل اولاد عمه الى المستشفى، فيما تم التحفظ على اولاد عمه لوجود شكوك بعلاقتهم بالحادثة.

في غضون ذلك أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، بالعثور على جثة رجل متقاعد متوفى بظروف غامضة منذ أيام داخل منزله منطقة الكاطون غربي مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر في حديثه للوكالة، أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.