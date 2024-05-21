2024-05-21 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، سروة عبد الواحد، الاثنين، إن لجنتها ستتحرك بشأن الشركة المسؤولة عن أمن المطار، بعد التخلف عن دفع رواتب موظفيها منذ 3 أشهر. ورأت عبد الواحد، عبر تدوينة على منصة “اكس”: إن “من يحمي الشركة مجرم لا يملك ضميرا”، لافتة إلى أن “الأمر يتطلب تدخلا فوريا من قبل رئيس الوزراء”. وأكملت: […]

ظهرت المقالة النزاهة البرلمانية تتحرك بشأن رواتب موظفي أمن المطار: من يحمي الشركة “مجرم” أولاً على ايشان.