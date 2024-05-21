البرلمان العراقي يتسلم جداول موازنة العام 2024

2024-05-21 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلّم الامين لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، اليوم الثلاثاء، جداول الموازنة للعام 2024 من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن الجرجري أحال تلك الجداول لرئاسة مجلس النواب .

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".