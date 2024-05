تزامنا مع [الحر].. كهرباء ذي قار تنوه لقطع تام وجزئي بعدة مناطق في الناصرية

2024-05-21 13:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نوهت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، بشأن انطفاء تام للكهرباء وزيادة بالقطع المبرمج اليوم في عدة مناطق مدينة الناصرية لاغرض الصيانة. وقالت الدائرة في بيان ، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “فرع شبكات الجنوب الغربي بانه اطفاء محطة شمال الناصرية 132/33 ك ف المغذية لعدد...

