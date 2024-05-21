جنايات ذي قار: الاعدام بحق ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد

2024-05-21 14:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالاعدام بحق اربعة ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد بدوافع ارهابية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجنى عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007 من قبل اربعة ارهابيين في محافظة بغداد- قضاء المدائن".

وأضاف أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".