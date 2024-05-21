وزير النفط يوجه بتحقيق انسيابية عالية في حركة المنتجات وتطوير المنافذ التوزيعية

2024-05-21 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، شركة توزيع المنتجات النفطية في الدورة على أهمية تحقيق انسيابية عالية في حركة المنتجات النفطية إلى جانب تحديث وتطوير المنافذ التوزيعية.وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، زار شركة توزيع المنتجات النفطية في الدورة، حيث ترأس اجتماعاً للمسؤولين في الشركة بحضور وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ومدير عام الشركة حسين طالب، وتم خلاله استعراض نشاطات وخطط الشركة".وأضاف البيان، أن "وزير النفط افتتح سوقاً خيرياً تخصص ريعها للمصابين بالأمراض السرطانية، كما تجول الوزير في مرافق وأقسام الشركة والتقى العاملين فيها".وقال وزير النفط: أن "الوزارة كانت في مقدمة الوزارات التي نفذت تطبيق برنامج الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل شركة توزيع المنتجات النفطية، وحققت تميزاً في هذا المجال رغم التحديات العديدة وحداثة تجربتها في العراق"، مؤكداً أن "وزارته ماضية في تطبيق مفردات البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام".وأشار وزير النفط إلى "أهمية تحقيق انسيابية عالية في حركة المنتجات النفطية ، إلى جانب تحديث وتطوير المنافذ التوزيعية".