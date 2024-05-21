فابريغاس: بعد 3 سنوات سيعرفون قيمة تشافي

2024-05-21 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

دافع نجم برشلونة ومدرب كومو الإيطالي الحالي، سيسك فابريغاس، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، عن مواطنه وزميله تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بعد الأنباء الأخيرة حول إمكانية إقالته من منصبه.

وقال فابريغاس في تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن "حياتي كثيرًا تغيرت منذ أن أصبحت مدربًا، والآن أنا أكثر انشغالًا بكثير من قبل، أحاول متابعة كرة القدم، لكن ليس كثيرا".

وأضاف أن "لدي علاقة جيدة جدًا معه، ودائمًا كنت أتحدث عنه في المقابلات وأراه رجلًا يعرف ما يقوله وما يفعله، لا أعرف كيف يعمل، لكن بالتأكيد يبذل كل ما في وسعه من أجل النادي".

وتابع أننا "لا ندرك عمل تشافي جيدًا، ولكن في غضون عامين أو ثلاثة سنبدأ في العودة للوراء ونقول كيف أخرج هؤلاء الشباب ومنحهم الفرصة".

وبين الاسباني أن "تشافي لقد شكل مجموعة جيدة للتنافس على أعلى مستوى، والأمر يتعلق بالأندية، سواء برشلونة أو ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، يجب أن تكون دائمًا على أعلى مستوى للتنافس بأي طريقة".

المصدر: وكالات



