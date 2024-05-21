كاساس يحدد قائمة اللاعبين لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام

2024-05-21 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة



أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس"، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.

وتألفت القائمة من 26 لاعباً ، وهم كل من (جلال حسن ، حسين حسن، علي كاظم ، كميل سعد ، ريبين سولاقا، اكام هاشم ، فرانس بطرس ، زيد تحسين ، مناف يونس ، أحمد يحيى ، أحمد مكنزي ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أمير العماري ، أسامة رشيد ، صفاء هادي ، محمد الطائي ، علي جاسم ، ماركو فرج ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، إبراهيم بايش ، يوسف الأمين ، أيمن حسين ، مهند علي).

وكان قد تمّ تحديد وتثبيت مواعيد المباراتين المتبقيتين للمنتخب العراقي لكرة القدم واللتين ستقامان في حزيران المقبل ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027".

ويواجه منتخبنا الوطنيّ، منتخب إندونيسيا في 6/6 في جاكارتا في ملعبِ غيلورا بونغ كارنو في الساعة الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت بغداد، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت جاكارتا،

بينما ستكون آخرُ مواجهة في التصفياتِ ضد منتخب فيتنام في 6/11، ويحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الساعة التاسعة مساءً 21:00 بتوقيت بغداد