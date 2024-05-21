2024-05-21 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دشنت شركة الحفر العراقية جهاز الحفر الأكبر في العراق فيما باشر بالعمل في بئر نفطية جديدة بحقل مجنون النفطي.

وقال مدير عام الشركة خالد حمزة عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "جهاز الحفر IDC 57 يعد اضافة نوعية لاجهزة الحفر التي تمتلكها الشركة كونه من الاجهزة الحديثة والمتطورة ويمتاز بقدرته الحصانية العالية وبامكانه حفر ابار تصل أعماقها إلى 8500 مترا".

وأضاف حمزة؛ ان "الملاكات الفنية والهندسية العاملة على الجهاز باشرت بعمليات حفر بئر اليمامة التقييمي في حقل مجنون النفطي لصالح شركة نفط البصرة"، مشيراً إلى ان "حفر البئر يسهم في استحصال البيانات الجيولوجية المهمة لتطوير الحقل من خلال معرفة خواص المكمن وكمية السوائل النفطية بالإضافة الى معرفة ضغوط المكمن وحدوده والضغوط الانتاجية".