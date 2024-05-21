الإعدام بحق أربعة إرهابيين قتلوا مواطنا ببغداد والمؤبد لتاجر مخدرات في النجف

2024-05-21 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالاعدام بحق اربعة ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد بدوافع ارهابية، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس، أن "المجنى عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007 من قبل اربعة ارهابيين في محافظة بغداد- قضاء المدائن".

وأضاف أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي بيان ثان قال مجلس القضاء الاعلى إن محكمة جنايات النجف أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ضبط بحوزته كمية من مادة المثيل امفيتامين المخدرة إضافة إلى أدوات تعاطي مختلفة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".