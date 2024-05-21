الجهد الخدمي يباشر في إكساء طريق (ياحسين) في الديوانية

2024-05-21 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية ، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإكساء طريق (ياحسين)، فيما أشار إلى أن الطريق يسهم في تحويل مسار الزائرين عن مركز المحافظة في موسم الزيارة المقدسة.وذكر اعلام الفريق في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية باشر بإكساء طريق( ياحسين) الذي يربط طريق الحمزة بطريق النجف الاشرف قرب الشافعية".وأضاف أن "الطريق يسهم في تحويل مسار الزائرين عن مركز الديوانية وتقليل الزخم الذي يحصل في تقاطع جسر النجف في موسم الزيارة المقدسة".