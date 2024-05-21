وفد برئاسة رئيس شبكة الإعلام يقدم التعازي للسفير الإيراني بوفاة رئيسي ومرافقيه

2024-05-21 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعزار وفد برئاسة رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، السفارة الإيرانية في بغداد لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوفد برئاسة رئيس شبكة الإعلام قدم التعازي للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، بوفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم الطائرة التي تقلهم قبل يومين".وأشار المراسل الى أن "رئيس شبكة الإعلام سجل اسمه في سجل التعازي الخاص بالسفارة".