ضمن الموازنة.. البرلمان يجدد حرصه في تثبيت التخصيصات المالية لتنمية المحافظات

2024-05-21 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، ان توصيات مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي ستتحول لبرنامج عمل مشترك، فيما شدد على تنفيذ الخطط التنموية في 7 قطاعات. وقال عبد الله في كلمة له بمؤتمر التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، إن رئاسة مجلس النواب تتفهم وتستوعب ماتم عرضه اليوم من آراء ومقترحات سديدة في سبيل الوصول إلى آليات محددة ومنتجة والعمل بإتجاه استكمال مشروع التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم. واضاف ان قضية التشريعات والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وتفعيل آليات التنسيق والعمل بين السلطة التشريعية ومجالس المحافظات وتحمل المسؤولية المشتركة نجدها اليوم من الضرورات، للإرتقاء بواقع الأوضاع في المحافظات وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتوفير فرص العمل لشبابنا، مجددا التأكيد على حرص مجلس النواب في تثبيت التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة الاتحادية لتنمية المحافظات.