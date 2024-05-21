2024-05-21 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

لم يذكر البيان الأخير للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقرة التصويت لاختيار رئيس البرلمان في جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء المقبل، فقد تضمن ست فقرات، ما بين تصويت وقراءة مشاريع قوانين، ما يؤكد عدم توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن تسمية حسم منصب “كرسي رئيس البرلمان”. ويبدو أن الشرط “القاسي” الذي وضعه رئيس مجلس النواب بالإنابة […]

ظهرت المقالة أزمة كرسي “رئيس البرلمان”: استعصاء في صالح المندلاوي أولاً على ايشان.