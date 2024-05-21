"نسبة العجز كبيرة".. رسالة اقتصادية لمجلس النواب بشأن جداول موازنة 2024

2024-05-21 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه الخبير الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الثلاثاء، رسالة الى مجلس النواب بخصوص جداول موازنة 2024، فيما شدد على ضرورة تخفيض نسبة العجز. وقال دعدوش في حديث لـالاقتصاد نيوز، إنه من المهم جداً، ان يدرس مجلس النواب، جداول الموازنة المالية لعام 2024 ، بشكل عميق والاخذ بنظر الاعتبار النفقات الكبيرة. وأضاف، أن أسعار النفط، من المتوقع ان تبقى على السقف الحالي، ولن تنخفض لادنى من 75 دولاراً للبرميل الواحد كسعر متوسط لغاية نهائية العام الحالي، الا بحصول أحداث سياسية قد تطرأ وتؤثر على أسعار النفط. وبشأن نسبة العجز، أكد أهمية وجود دراسة دقيقة من مجلس النواب، حول العجز بالموازنة المالية، ومحاولة تخفيض نسبته، معتبراً نسبة العجز كبيرة جداً، وتحتاج الى تقنين وتقليل لاسيما بظل وجود نفقات بالامكان الاستغناء عنها وترحيلها الى السنوات المقبلة. وفي وقت سابق من اليوم، اكد امين مجلس النواب، وصول جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024، من مجلس الوزراء، وسيتم تحويلها الى رئاسة البرلمان لقراءتها والتصويت عليها.