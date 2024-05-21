أزمة "الماء والكهرباء" .. حكومة بغداد تتحدث عن إنتهاء "الكابوس"- عاجل

2024-05-21 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2023)، على أزمة قطع المياه وغياب التيار الكهربائي التي تشكل كابوسًا لدى المواطن البغدادي في كل موسم صيف.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن البغدادي مع بداية كل فصل صيف يعاني من انقطاع في المياه ببعض المناطق، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة"، مبينة ان "هذا الامر اصبح يشكل كابوسا للبغداديين في كل موسم".

وأضافت أن "هناك وعودا حكومية صادقة في تحسين واقع تجهيز المواطنين بالكهرباء، إضافة الى المياه وتوفير خطوط كهرباء طوارئ الى كافة محطات المياه لمنع أي انقطاع وكذلك صيانة دورية بتلك المحطات والمضخات".

واشارت الخالدي الى أن "المواطن سوف يلمس تحسن كبير في تجهيز الكهرباء وتوفير المياه، خلال هذا الصيف"، مشيرة الى أن "هناك جهودا حقيقية تبذل من قبل الحكومة المركزية وكذلك الحكومة المحلية في هذا الملف".

وفي وقت سابق أكد اعضاء مجلس بغداد، أن أولوية العمل في المجلس ستكون لتطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "اننا سنعمل من خلال مجلس محافظة بغداد على تطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة المتعلقة بشبكات المجاري والصرف الصحي والشوارع، إضافة الى حسم ملف التجاوزات والعشوائيات والسكن الزراعي".

وبينت التميمي "اننا سنعمل بشكل شديد على الرقابة على عمل الحكومة المحلية في بغداد وكذلك الدوائر الخدمية، وسنراقب كل كبيرة وصغيرة، فلا يمكن نجاح أي عمل دون وجود الرقابة والمتابعة".

فيما أكد عضو المجلس نورا الجحيشي، لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد قسم اعضاءه من اجل اجراء جولات ميدانية لكافة الدوائر الخدمية في العاصمة من اجل تقليل معاناة الموطنين خاصة مع قرب الصيف خاصة بملف الكهرباء والمياه، وكذلك الخدمات الأساسية الأخرى".

وأضافت، ان "معاناة المواطنين ترتفع بشكل كبير في فصل الصيف، ولهذا ستكون لنا جولات ميدانية بهدف تقليل تلك المعاناة، فوجود مجلس المحافظة سيكون عامل مهمة في تقليل تلك المعاناة، التي يعاني منها المواطن البغدادي منذ سنين طويلة دون حلول".