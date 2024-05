جنايات ذي قار: الإعدام لأربعة إرهابيين خطفوا وقتلوا مواطنا في بغداد

2024-05-21 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق 4 إرهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “المجني عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007...

