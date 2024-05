2024-05-21 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : اكد نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي، اليوم الثلاثاء، انه لا خوف من اي تغيير يطرأ على ملف التعيينات الخاص ب 4 الاف درجة وظيفية والتي استثناها رئيس الوزراء من الدرجات الوظيفية المخصصة لذي قار فلا مزايدة ولا تلاعب وما تم الاتفاق عليه بين اللجان...

