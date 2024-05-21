2024-05-21 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء(21 آيار 2024)، مُخالفات بإنجاز أعمال ترميم بنايتين مدرسيتين بنصف مليار دينار في محافظة واسط.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (493,645,500) مليون دينار"، مُبيَّـناً أنَّه "بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم".

وتابع المكتب انه "تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ"، مُنبّهاً إلى "مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (2023و 2024و 2025)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (15,237,950) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم؛ ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل".

وأوضح أنَّ "مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز؛ الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (6) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (100%) رغم عدم صحَّة ذلك".