2024-05-21 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين إسرائيل وحركة “حماس” حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود. وردًّا على سؤال حول سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بعض المسؤولين في إسرائيل وحماس، قال الأنصاري إن […]

ظهرت المقالة قطر ترد على دعوى اعتقال نتنياهو وقيادات من حماس: يجب محاسبة من يقتل المدنيين أولاً على ايشان.