نزوح الالاف من منطقة خاركيف الأوكرانية

2024-05-21 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بنزوح أكثر من 14 ألف شخص بسبب القتال المستمر في منطقة خاركيف الأوكرانية، بعد ان بدأت موسكو هجومًا بريًا واسع النطاق في العاشر من أيار/مايو. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا يارنو هابيت خلال مؤتمر صحافي "نزح أكثر من 14 ألف شخص في بضعة أيام ولا يزال نحو 189 ألفا آخرين يعيشون على بعد أقل من 25 كيلومترًا من الحدود مع روسيا الاتحادية ويواجهون مخاطر كبيرة بسبب القتال المستمر". وأشار هابيت إلى أن منظمة الصحة العالمية حصلت على هذه الأرقام بعد التواصل مع السلطات المحلية، لافتًا إلى أن بعض النازحين ذهبوا إلى خاركيف ثاني