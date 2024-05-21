وزير العدل يصادق على توصيات بشأن الفيليين ممن صودرت أراضيهم

2024-05-21 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

صادق وزير العدل خالد شواني الثلاثاء على توصيات لجنة إزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين. وقال بيان لوزارة العدل ان شواني صادق على توصيات لجنة الأمر الديواني (33 لسنة 2019) المعنية بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو تم اغتصاب دورهم من قبل النظام البائد قبل عام 2003. ووجه وزير العدل، حسب البيان، بإصدار تعميم إلى جميع تشكيلات الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين من الكورد الفيليين، ومفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة قسم المصادرة لتزويد دائرة التسجيل العقاري بالعقارات المصادرة والمحجوزة قبل عام 2003 لفرز العقارات العائدة لهم. وأوعز شواني باستحداث وحدة تابعة لقسم شؤون المواطنين،