الدفاع المدني يوضح حقيقة وجود حريق في مطار كركوك

2024-05-21 16:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود حريق في مطار كركوك.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد قيس عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "أي حريق لا يوجد في مطار كركوك الدولي وما حدث هو نشوب حريق يبعد مسافة بعيدة عن المطار حيث مجموعة من الحشائش احترقت وفرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق".

وأضاف أن "وسائل الاعلام تداولت أنباء غير صحيحة عن وجود حريق في مطار كركوك وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية والمهنية في نقل الاخبار".