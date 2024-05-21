مخاوف استمرار التضخم بأميركا تهبط بأسعار النفط

2024-05-21 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واصلت أسعار النفط التراجع لتخسر أكثر من دولار، الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي استمرار التضخم في الولايات المتحدة إلى بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.08 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 82.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، التي تنتهي اليوم،1.07دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.73 دولارا للبرميل. وفقدت عقود تسليم يوليو 1.02 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.28 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين نحو واحد بالمئة أمس الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى مؤسسة فوجيتومي سيكيوريتيز: المخاوف من ضعف الطلب أدت إلى البيع إذ أصبح احتمال خفض معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعيدا. وقال نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون أمس الاثنين إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم سيستمر لفترة طويلة، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن سياسة التشديد تحتاج وقتا أطول. وقال رئيس بنك الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام. وبدت السوق غير منزعجة من حالة الغموض السياسي نتيجة الأحداث في الشرق الأوسط. ومن المقرر أيضا أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك، في الأول من يونيو، لبحث إمكانية تمديد بعض التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا. وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن أوبك قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.