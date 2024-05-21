وزير التعليم يشارك في منتدى Education World Forum 2024

2024-05-21 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والوفد الوزاري المرافق له في المنتدى العالمي للتعليم (Education World Forum 2024) الذي يعقد في مركز (QEII) بالعاصمة البريطانية لندن للمدة ما بين 19-22 آيار الجاري.وقال بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أكد في سياق مشاركته حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على مسارات تدويل التعليم وتعزيز برامج تبادل الخبرات التعليمية ضمن الشراكات الدولية المنتجة".وحضر فعاليات المنتدى وفقاً للبيان وزراء وممثلو مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات ومستشارون وخبراء من مختلف دول العالم.وتهدف فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 بحسب البيان إلى تحفيز بيئة الذكاء الاصطناعي وترتيب الأولويات على وفق رؤية تجعل تنفيذ البرامج التعليمية أكثر تأثيرا في المجالات التنموية ومواجهة التحديات ومراجعة الفرص والتركيز على مناخات التفاعل وتوظيف الحلول القائمة على التكنولوجيا وقياس مؤشراتها على صعيد الإجراءات المستدامة.