محافظ بغداد يعلن اتخاذ عدة قرارات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

2024-05-21 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ عدة قرارات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أشار الى المحافظة بصدد وضع سياسات محلية لتسهيل حياة هذه الشريحة.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدستور كفل ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية من مؤسسات الدولة، ومحافظة بغداد تركز على هذه الشريحة"، مبينا "أننا نهدف لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل مع الجهات المختصة".وأضاف، أن "المحافظة ستتخذ عدة قرارات وترفعها الى مجلس محافظة بغداد لتكون هناك سياسات نلتزم بها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة طيف التوحد والتعلم المحدود"، مشيرا الى أن "هناك احتياجات تشريعية وسنساهم مع مجلس محافظة بغداد لاتخاذ قرارات ووضع سياسات محلية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة".