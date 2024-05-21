استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع إغلاق البورصتين

2024-05-21 17:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في بغداد وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.