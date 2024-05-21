الشباب والرياضة تقيم قرعة بطولة بغداد للفرق الشعبية

2024-05-21 17:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إقامة قرعة بطولة بغداد بكرة القدم للفرق الشعبية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أقامت دائرة التربية البدنية والرياضة ـ قسم الأنشطة الرياضية والبرامج، قرعة بطولة بغداد بكرة القدم للفرق الشعبية، على قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي، بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية موفق عبد الوهاب، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، ورئيس فريق تواصل الحكومي علي مؤيد القيسي، وممثلي الفرق الشعبية المشاركة في البطولة".وقال مدير عام دائرة التربية بحسب البيان، إن" البطولة ستقام بالتعاون مع فريق تواصل الحكومي التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمصرف العراقي للتجارة، وستنطلق المنافسات في 29 آيار الجاري ، وتستمر لمدة شهر، بمشاركة 80 فريقاً شعبياً تابعين لمديريات شباب ورياضة بغداد (الكرخ ـ الرصافة ـ مدينة الصدر)".وأضاف عبد الوهاب، أن" وزارة الشباب والرياضة، وفرت كل متطلبات إنجاح فعاليات البطولة، التي تعد المنجم الحقيقي لاكتشاف المواهب"، مشيراً إلى أنه "تم تقسيم الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات وهي (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر)، وتقام مبارياتها في أطراف العاصمة بغداد".