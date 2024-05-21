كبيان: رئيس مجلس الوزراء تبنى علاج أكرم سلمان

2024-05-21 17:18:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد عبد الواحد كبيان، اليوم الثلاثاء، تبني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني علاج مدرب منتخبنا الوطني السابق أكرم أحمد سلمان.وذكر كبيان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبنى علاج مدرب منتخبنا الوطني السابق أكرم أحمد سلمان الذي أشرف على تدريب منتخبنا الوطني والعديد من الأندية العراقية فضلاً عن الكثير من الأندية العربية".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء يتمنى الشفاء العاجل لسلمان والعودة السريعة لميدانه وملاعبه ومزاولة نشاطه ومواصلة عطائه".