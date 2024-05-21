2024-05-21 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة “إسرائيلية” للطيران المسير في الجولان المحتل. وقال بيان للمقاومة حصلت عليه منصة “إيشان”: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية: استهدفنا قاعدة “إسرائيلية” للطيران المسير في الجولان أولاً على ايشان.