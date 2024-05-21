2024-05-21 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت السفيرة الألمانية لدى بغداد كريستيانه هومان، عما أثير منذ سنوات طويلة بشأن تعرض معظم الشركات الأجنبية في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات. وعلى أثر التصريحات، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في تصريحات السفيرة […]

ظهرت المقالة سفيرة ألمانيا “تفضح” بيئة الاستثمار في العراق والسوداني يوجه بالتحقيق أولاً على ايشان.