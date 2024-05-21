2024-05-21 17:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، فروعه ببيع الدولار للحجاج حصراً بواقع ثلاثة آلاف دولار بالسعر الرسمي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها هيئة الحج والعمرة ضد المصارف الحكومية لامتناعها عن استقبال طلبات الحجاج.

وذكرت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نظراً لبدأ موسم الحج يعلن مصرف الرشيد عن توجيه عدد من فروعه المباشرة ببيع الدولار للحجاج حصراً.

وأوضحت أن البيع يشمل الحجاج المسافرين جواً وبراً ويكون التقديم عن طريق منصة (FITR) ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار، مبيناً أن "إيداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة".

وأشارت إلى أن الفروع المخصصة لبيع الدولار، في الكرخ هي: اليرموك، والكرخ، والجوادين، والمحمودية، وأبو غريب، وفي جانب الرصافة: الشورجة، وراغبة خاتون، وارخيته، والاعتماد التجاري، وثورة العشرين.

وأكدت أن على الحجاج جلب البطاقة الموحدة وجواز السفر ومنفيست الحج خلال مراجعة الفرع.

ويوم أمس الأول الأحد، طالبت هيئة الحج والعمرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف وخاصة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، لفتح أبوابها أمام الحجاج لشراء الدولار.

وذكرت الهيئة أن "هناك أعداداً كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب إلى الحج بحاجة لشراء الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم".