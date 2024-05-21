الدفاع النيابية تحدد 3 أسباب لحرائق الحنطة في العراق

2024-05-21 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (21 ايار 2024)، ثلاثة أسباب لتكرار الحرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية مع قرب موسم حصاد الحنطة في كل عام.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب حوادث الحرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، تكون حوادث قضاء وقدر من خلال ارتفاع درجات الحرارة، او بعض الشرارات من الاليات الزراعية وغيرها من الأسباب غير المتعمدة، وهذا ما تثبته كل التحقيقات من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وبين، ان "بعض الحرائق تمت بفعل فاعل، خاصة ان داعش الإرهابي عمل أيضا على هذه الحرائق وهناك تحقيقات اثبتت ذلك"، مشيرا الى انه "من غير المستبعد ان هناك جهات عدة لا تريد للعراق الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولهذا هي تدفع نحو بقاء العراق بحاجة للاستيراد وربما هي تقف خلف بعض الحرائق".

وقبل يومين اندلعت 4 حرائق في اماكن منفصلة لمساحات من الحنطة في كركوك وبمساحات بلغ مجموعها اكثر من 30 دونما، وكذلك تكرر الامر في محافظة نينوى في ربيعة والحاوي وطالت عشرات الدوانم.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت في 19 نيسان الماضي استكمال خطتها الخاصة لتأمين الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات العراقية بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض وبالتعاون مع وزارة الزراعة.