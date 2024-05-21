الرافدين يعلن اطلاق عملية بيع الدولار الى الحجاج

2024-05-21 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، عن اطلاق عملية بيع الدولار الى الحجاج.

وذكر بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم" انه "وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي في تسهيل اجراءات منح عملة الدولار للحجاج، يعلن مصرف الرافدين اطلاق عملية بيع الدولار الى حجاج بيت الله الحرام حصرا بواقع 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي 1320 دينارا لكل دولار لرحلات تفويج الحجاج المغادرة برا وجوا للبالغين ممن اتموا 18 سنة من العمر".

وحدد الرافدين "فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات لبيع الدولار عبر المنصة الالكترونية".

ودعا "الحجاج الى مراجعة تلك الفروع لغرض ايداع الدينار واستلام عملة الدولار من نفس الفرع الذي تم توديع الدينار على ان يتم منح الاولوية لمن يكون تاريخ سفرهم بعد يوم او يومين وبالرجوع الى تذكرة السفر".

وحدد الرافدين فروعه ببغداد، هي:

- المشتل – الرصافة / بغداد الجديدة

- الوزيرية – الرصافة – منطقة الوزيرية

- الحي العربي – الكرح – المنصور

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الكرخ – داخل مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

- دور الضباط – بغداد – زيونة

- الرافعي – الكرخ – العامرية

- المشتل – بغداد الرصافة – بغداد الجديدة

- المعرفة – الكرخ – السيدية

- شارع فلسطين – الرصافة – شارع فلسطين

حي العامل – الكرح – حي العامل

- القدس – الرصافة – جميلة

أما في المحافظات، ففروع الرافدين، هي:

- البصرة: عشار - الاستقلال – البصرة – شارع الاستقلال

- بابل: حلة – حي الأمين

- النجف

العباس – كربلاء

- اور – ذي قار - الناصرية

- العمارة – ميسان / مدينة العمارة

- الكوت – واسط

- ام الربيعين – نينوى

- الفلوجة – الانبار

- شارع الفاروق – ديالى – بعقوبة



