الرشيد يوجه فروعه ببيع الدولار للحجاج حصرا بواقع 3000 دولار وبالسعر الرسمي

2024-05-21 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، فروعه ببيع الدولار للحجاج حصرا بواقع (3000) دولار وبالسعر الرسمي.

وذكر بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم"، ان "البيع يشمل كافة الحجاج المسافرين (جواً وبرا) ويكون التقديم عن طريق منصة ( FITR) ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار".

واضاف، ان "ايداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة".

وأشار البيان الى، ان فروع المصرف في جانب بغدد/ الكرخ، هي (اليرموك ، الكرخ ، الجوادين ، المحمودية ، ابو غريب)، وفي جانب الرصافة (الشورجة ، راغبة خاتون، ارخيته، الاعتماد التجاري ، ثورة العشرين)".

واكد على "الحجاج جلب البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر و(منفيست) الحج خلال مراجعة الفرع".

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة، أعلنت أمس الإثنين، عن اتفاقها مع البنك المركزي العراقي على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد، في بغداد والمحافظات لتصريف عملة الدولار الى الحجاج.