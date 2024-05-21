الرشيد يوجه فروعه ببيع الدولار للحجاج

2024-05-21 18:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه مصرف الرشيد، الثلاثاء، فروعه ببيع الدولار للحجاج حصرا بواقع 3000 وبالسعر الرسمي. وذكر إعلام المصرف، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه نظرا لبدأ موسم الحج الى الديار المقدسة يعلن مصرف الرشيد عن توجيه عدد من فروعه بالمباشرة ببيع الدولار للحجاج حصرا. وأضاف البيان إن البيع يشمل كافة الحجاج المسافرين جوآ وبرآ ويكون التقديم عن طريق منصة FITR ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار، مشيراً إلى أن ايداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة. وتابع، أن فروع الصرف التي ستبيع الدولار للحجاج كالاتي : ١ جانب الكرخ اليرموك ، الكرخ ، الجوادين ، المحمودية ، ابو غريب ٢ جانب الرصافة الشورجة ، راغبة خاتون، ارخيته، الاعتماد التجاري ، ثورة العشرين واكد المصرف، على الحجاج جلب البطاقة الموحدة وجواز السفر ومنفيست الحج خلال مراجعة الفرع.