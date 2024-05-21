حمادي ودرجال يبحثان إظهار مباراة القوة الجوية والزوراء بأفضل طريقة لإسعاد المشاهدين

2024-05-21 18:24:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال النقل التلفزيوني لمباراة القوة الجوية والزوراء وإظهارها بأفضل صورة لإسعاد المشاهدين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي بحضور مدير قناة العراقية الرياضية ومدير وكالة الأنباء العراقية إلى مقر اتحاد كرة القدم واللقاء مع رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وناقش رئيس شبكة الإعلام العراقي خطة القناة العراقية الرياضية الخاصة بالنقل التلفزيوني لمباراة القوة الجوية والزوراء، كما أنه" تم التطرق إلى أن تكون عملية النقل التلفزيوني للمباراة مختلفة ومميزة للمشاهدين وذلك باستخدام معدات النقل الحديثة بجودة عالية جدا للصورة، إضافة إلى الاستوديو التحليلي".

وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي استعداد القناة الرياضية، إضافة إلى مختلف مؤسسات شبكة الإعلام لدعم جميع النشاطات الكروية، ومنها مباراة القوة الجوية والزوراء التي نسعى إلى إنجاحها بأفضل طريقة تسعد المشاهدين؛ وذلك لأهميتها لدى الجمهور العراقي.

بدوره، استعرض درجال رؤية الاتحاد المستقبلية والتهيئة إلى إقامة مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء والسعي إلى إظهارها بأفضل صورة وتكون نموذجا لمباريات الموسم المقبل، مشيرا إلى، "حرص الاتحاد على إنجاز موسم كروي استثنائي يليق بسمعة الكرة العراقية".