التخطيط: منح 78 شهادة براءة اختراع منذ بداية العام الحالي

2024-05-21 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلامةأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، منح 78 شهادة براءة اختراع منذ بداية العام الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "آلية منح براءات الاختراع تبدأ بقيام المخترع أو صاحب فكرة براءة الاختراع، بتقديم طلب إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مشفوعا بالتجارب والأدلة والبراهين، التي تثبت أن هذا الاختراع يعود لمن تقدم به".وأضاف الهنداوي، أن "الجهاز المركزي للإحصاء لديه لجنة متخصصة تقوم بدراسة الطلب بشكل علمي ومعمق؛ لاختبار الفكرة، وفي حال نجاحها يمنح صاحبها براءة اختراع وتسجل البراءة باسمه بالتوقيت المحدد".وتابع، أن "تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل براءة الاختراع يأتي لضمان حقوق الملكية الفكرية وبعد ذلك يتم تسجيل براءة الاختراع ليتم الإعلان عن هذه البراءات وإعلام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بوجود براءة باختصاص معين وبفكرة معينة؛ من أجل اتاحة الفرصة لاستثمارها والاستفادة منها في جوانب متعددة، وحسب الاختصاص وبحسب الفكرة التي جاءت بها البراءة".وأوضح، أن "براءات الاختراع تتنوع بمجالات مختلفة كالزراعة والصناعة والطب وملفات أخرى".ولفت الهنداوي، أنه "خلال العام الحالي تم تقديم 230 طلبا لنيل براءات الاختراع ومنح 78 شهادة براءة".