2024-05-21 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني، الذي كان حاضراً في إحدى المروحيات التي المرافقة للراحل رئيسي، تفاصيل جديدة تروى لأول مرة. وقال مدير المكتب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنه “أجرى إتصالا بهاتف طيار مروحية رئيس الجمهورية، رد السيد آل هاشم و عندما سأله ماذا حدث لكم، قال له: لا أعرف!”. وأضاف: “كان الموكب مقسماً، […]

ظهرت المقالة كان الجو صافياً.. مدير مكتب الرئيس الإيراني يروي تفاصيل ما حدث أثناء تحليق الطائرات الثلاث أولاً على ايشان.