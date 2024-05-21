2024-05-21 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الأمم المتحدة تنكيس العلم، اليوم الثلاثاء، حداداً على حادثة المروحية التي اودت بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن “أنطونيو غوتيرش” اتصل بالمندوب الإيراني للمنظمة الاممية ونقل تعازيه بوفاة رئيسي ومساعديه. وتوالت التعازي العربية والدولية ورسائل المواساة، على إيران، عقب حادثة […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً على الرئيس الإيراني ورفاقه أولاً على ايشان.