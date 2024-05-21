رسالة مؤثرة من رونالدو إلى كروس بعد إعلان اعتزاله

2024-05-21 19:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى زميله السابق توني كروس، نجم ريال مدريد، الذي أعلن، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024) اعتزاله رسميا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن لاعبه الألماني، قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024 المقبلة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد توني كروس مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في 30 يونيو حزيران عام 2024 الجاري، فيما تنطلق بطولة يورو 2024 يوم الجمعة 14 يونيو حزيران المقبل.

وكتب رونالدو رسالة إلى توني كروس، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "شكرًا على كل شيء توني، يا له من شرف عظيم مشاركة اللعب معك، أتمنى التوفيق لك في المستقبل".

وكان رونالدو لعب إلى جانب توني كروس في ريال مدريد من 2014 وحتى رحيل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس في 2018.

ويتبقى لريال مدريد خلال هذا الموسم 2023/2024، مباراتان فقط، واحدة ضد ريال بيتيس في الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، والأخرى ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كروس دافع عن قميص ريال مدريد لمدة 10 سنوات، حقق خلالها 22 لقبا في 463 مباراة، وهي: 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.



