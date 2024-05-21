اتحاد الكرة يمنع مدربي المنتخبات الوطنية من الظهور الإعلامي.. ويكشف السبب

2024-05-21 19:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مديرُ دائرة المنتخبات الوطنية في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، محمد ناصر شوكان، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024) أن قرار منع ظهور مدربي المنتخبات الوطنية والمساعدين والإداريين يشمل الجميع من دون استثناء.

ونقل بيان لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، عن شوكان قوله، إن "القرار جاءَ منسجماً مع رغبة الاتحاد في الحفاظ على إبعاد المدربين من الدخول في بعض الإشكالات التي تحدث بعد إجراء اللقاءات باستقطاع أجزاء من الحديث بما يسبب إرباكًا في الوسط الرياضي".

وأضاف "نعمل على تهيئةِ جميع الأجواء المناسبة لعمل المدربين من جميع النواحي، ونسعى بجديةٍ الى استقرار المنتخبات الوطنية لتقديم الأفضل في البطولات الدولية".

وأشار شوكان إلى، إن "ظهور مدربي المنتخبات الوطنية جميعاً (الوطني والأولمبي والشباب والناشئين) سيكون من خلال المؤتمرات الصحافية التي يقيمها الاتحاد".

ودعا المسؤول في اتحاد الكرة "وسائلَ الإعلام كافة إلى التعامل مع اللقاءات بمهنية عالية وموضوعية، لأننا جميعًا في مركب واحد باتجاه تحقيق منتخباتنا أفضل النتائج في البطولات المقبلة".



