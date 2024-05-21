الاستخبارات والأمن تطيح بـ 4 تجار مخدرات في النجف

2024-05-21 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف الأشرف.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "بعد متابعة ميدانية دقيقة، وعبر معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بـ (4) تجار مخدرات، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة كانوا يرومون بيعها في إحدى مناطق محافظة النجف الأشرف".وأضاف البيان، أنه "تم تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً، وجرى إيقافهم على وفق أحكام المادة (28) مخدرات".