اعتقال أربعة من تجار المخدرات في النجف

2024-05-21 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024) عن اعتقال أربعة من تجار المخدرات في محافظة النجف.

وذكر بيان للدفاع، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد متابعة ميدانية دقيقة، وعبر معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الميدانية، من الإطاحة بأربعة تجار مخدرات، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة كانوا يرومون بيعها في إحدى مناطق محافظة النجف الأشرف".

وأشار البيان الى، "تدوين أقوال المتهمين بدائياً وقضائياً، وجرى إيقافهم على وفق أحكام المادة (28) مخدرات".



