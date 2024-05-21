الاتحاد الأوروبي يعتمد تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية

2024-05-21 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا، الثلاثاء، على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لتسليح أوكرانيا، فيما تضغط الولايات المتحدة لخطة أكثر طموحا. ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تدر الخطوة حوالي ثلاثة مليارات يورو 3,3 مليارات دولار سنويا لمساعدة كييف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على منصة إكس إن المجلس الأوروبي أكد اتفاقه لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول روسيا المجمّدة لدعم الدفاع عن النفس للجيش الأوكراني وإعادة الإعمار في سياق الحرب. وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء الحرب في فبراير 2022. وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا بحوالي 90 بالمئة من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي. وبناء على خطة الاتحاد الأوروبي، ستذهب 90 بالمئة من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا بينما سيستخدم 10 بالمئة منها لإعادة الإعمار. وتأتي الموافقة النهائية على خطة الاتحاد الأوروبي بعد شهور من السجالات القانونية وفي وقت تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لخطة أوسع نطاقا في قمة مجموعة السبع. وترتبط الخطة التي طرحتها واشنطن ولندن بتقديم مجموعة السبع قرضا بقيمة حوالي 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوما بأرباح مستقبلية من أصول روسية مجمّدة حول العالم. وفي حال تبنيها، يبدو مرجّحا أن تحل خطة مجموعة السبع محل نظام الاتحاد الأوروبي. يتوقع أن تتصدّر هذه المسألة المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع ويمكن أن يتفق القادة عليها خلال قمة الشهر المقبل. وتأتي المساعي الرامية لجمع مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت تحاول القوات الأوكرانية جاهدة التصدي للجيش الروسي على خط الجبهة وفيما يسود القلق حيال التزام واشنطن في حال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.